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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Игрок сборной России рассказал, как ведет себя Черчесов после поражений

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Reuters

Игрок сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, как ведет себя Станислав Черчесов, когда ничего не получается.

«Злой. Он после игры очень злой. Вставляет хороших люлей каждому после матчей, но не всем. Пихал мне? Мне — нет. После Бельгии нет, а с датчанами я не играл. После Дании он, конечно, зашел и сказал речь, но было видно, что опустошен», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Под руководством Станислава Черчесова сборная России пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, а также не смогла выйти из группы на чемпионате Европы 2020 года.

Сейчас национальная команда отстранена от международных соревнований, проводимых Международной федерацией футбола (ФИФА). Сборная России не сможет принять участие в финальной части чемпионата мира в Катаре. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляцию на это решение в Cпортивный арбитражный cуд (CAS)

Европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша, а также победитель пары Украина-Швеция.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о судье сборной России.

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Футбол. Чемпионат Европы 2020
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