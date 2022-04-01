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Масалитин о жеребьевке ЧМ-2022: неинтересно, раз сборной России нет

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о прошедшей в Дохе жеребьевке чемпионата мира 2022 года.

«Я косвенно посмотрел. Ничего конкретного не могу сказать. Неинтересно было, раз сборной России нет», — сказал Масалитин.

В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта национальная команда должна была сыграть против Польши, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была отстранена от международных матчей под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляцию на это решение в Cпортивный арбитражный cуд (CAS).

Поляки автоматически прошли во второй раунд, где обыграли сборную Швеции. Они попали в одну группу с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал итоги конгресса ФИФА в Дохе.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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