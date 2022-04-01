Щербакова исполнила программу, забракованную в ходе олимпийского сезона

Олимпийская чемпионка Пекина-2022, чемпионка мира Анна Щербакова исполнила на ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание» свою короткую программу в восточном стиле, от которого отказалась в ходе олимпийского сезона-2021/22.

Фигуристка каталась под инструментал «The Songs Of Distant Earth» Кирилла Рихтера и чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц.

Щербакова отказалась от этой программы в ноябре 2021 года и начала выступать под «Dangerous Affairs» Инона Зура.

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка, Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева расположилась на 7-й позиции, уступив еще одной россиянке, Елизавете Туктамышевой. У нее 5-е место.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк вернулся к программе, которую исполнял на Кубке Первого канала.