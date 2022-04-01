Ягудин: Щербакову отстраняют, а политизированные фигуристы продолжают выступать

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Я считаю, что это удар по всему мировому спорту. Раньше даже в голове не было мыслей, что спорт вне политики. Но теперь этой политики стало очень много. А ныне этого нет. Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А ее отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы», — передает слова Ягудина «Татар-информ».

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка, Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева расположилась на 7-й позиции, уступив еще одной россиянке, Елизавете Туктамышевой. У нее 5-е место.

Напомним, что российские фигуристы получили запрет на выступление в международных соревнованиях, проводимых ISU.

Ранее Лаура Леписто назвала российских фигуристок сломленными и и несчастливыми.