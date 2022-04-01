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Тренер сборной Украины высказался о проведении матча против россиян

Петраков о возможной встрече со сборной России: не хотел бы, чтобы это случилось, пока я жив

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Kacper Pempel/Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков высказался о возможности проведения матча против России.

«Я бы не хотел, чтобы это случилось, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням. Мы должны построить великую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них», — приводит слова Петракова The Guardian.

Напомним, что сборная России не сможет принять участие в финальной части чемпионата мира в Катаре. После отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд, где в финальном стыковом матче обыграли Швецию.

Также европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша. Еще один представитель Европы будет определен среди пары Украина-Швеция в июне этого года.

Финальная часть чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее Дмитрий Баринов высказался о поражении национальной команды в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

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