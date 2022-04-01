Тихонов о приглашении Бьорндалена: постыдились бы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о приглашении в сборную России по биатлону Уле Эйнера Бьорндалена.

«Прежде чем делать такое заявление, стоило бы поинтересоваться у самого Бьорндалена, готов ли он этим заниматься. Ни в коем случае не ставлю себе в заслугу, но в моей команде не было звезд, а мы все равно добивались результата. А нашим надо бы постыдиться! Хоть Бьорндалена позовете, хоть Фуркада - нет сейчас конкурентоспособных спортсменов у нас», — передает слова Тихонова РИА «Новости».

Сегодня Виктор Майгуров рассказал, что Союз биатлонистов России (СБР) хотел пригласить бывшего норвежского биатлониста Уле Эйнера Бьорндалена для работы в национальной команде.

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира по биатлону. Он закончил карьеру биатлониста в 2018 году в возрасте 44 лет.

Сейчас норвежец вместе со своей женой, бывшей белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой, работает в сборной Китая по биатлону. Они были приглашены, чтобы популяризировать этот вид спорта в стране и подготовить местных спортсменов к Олимпийских играм в Пекине.