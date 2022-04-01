Баринов об отъезде Гисдоля: он так поступил — значит, так ему было выгоднее

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился мнением об уходе Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист был назначен в октябре 2021 года, однако не проработал в клубе и года.

«Приехал на тренировку, спросил, где главный тренер? Ответили, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил — значит, так ему было выгоднее», — приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что в прошлом году «Локомотив» стал сотрудничать с компанией Ральфа Рангника. Через полгода он покинул команду, где занимал должность руководителя по спорту и развитию, и возглавил «Манчестер Юнайтед».

Этой зимой «Локомотив» расстался сразу с несколькими игроками: Федором Смоловым, Пабло, Виталием Лисаковичем и Зе Луишем. На замену им были приобретены чешский нападающий Ян Кухта и игрок «Монако» Вильсон Изидор.

После 21-го матча «железнодорожники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что в руководстве московского «Спартака» из-за финансовых проблем задумались об отказе от легионеров.