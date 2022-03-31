ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) на сегодняшнем конгрессе не рассматривала вопрос об исключении или приостановке членства Российского футбольного союза (РФС). На заседании присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее сообщалось, в повестке дня конгресса ФИФА включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным являлся пункт «Приостановление или исключение члена организации», который как раз и мог коснуться РФС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Отметим, что ФИФА приостановил членство в Пакистане, Зимбабве и Кении.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российский футбольный союз (РФС) направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.