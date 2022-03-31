Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Бесплатная ставка 2000 р.

ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Christian Charisius/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) на сегодняшнем конгрессе не рассматривала вопрос об исключении или приостановке членства Российского футбольного союза (РФС). На заседании присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее сообщалось, в повестке дня конгресса ФИФА включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным являлся пункт «Приостановление или исключение члена организации», который как раз и мог коснуться РФС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Отметим, что ФИФА приостановил членство в Пакистане, Зимбабве и Кении.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российский футбольный союз (РФС) направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть