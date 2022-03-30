В Англии болельщика посадили в тюрьму за оскорбление в сети игрока «Манчестер Юнайтед»

19-летний Джастин Ли Прайс из Вустера 30 марта был приговорен к шести неделям тюрьмы за расистские оскорбления игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы.

После финального матча чемпионата Европы 2020 года Прайс в Twitter оскорбил Рэшфорда, который выступал в составе сборной Англии. Англичане в финале уступили по пенальти Италии. Игрок «Манчестер Юнайтед» свой одиннадцатиметровый не забил, попав в штангу.

Прайс признал обвинения по одному из пунктов. На первом допросе фанат отрицал свою причастность и пытался изменить имя пользователя в социальной сети.

Прокурор по делу Рэшфорда заявлял о расистских мотивах Прайса. Также отмечается, что в стране в последнее время возросло количество преступлений на почве ненависти, связанных с футболом.

Маркус Рэшфорд родился в Манчестере, и за юным талантом охотились сразу два клуба из этого города – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Он тренировался на базе двух этих клубов, но в конечном итоге принял решение перейти в академию последнего.

Свой дебютный матч за «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд провел в феврале 2016 года. В том же году он впервые сыграл за национальную команду Англии.

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