Сафонов объяснил, почему латиноамериканцы не спешат покидать РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о легионерах, которые покидают Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Тут нужно смотреть на национальность этих легионеров. У «Зенита», например, в основном бразильцы. У ЦСКА и «Динамо» есть несколько латиноамериканцев. Им на политические моменты плевать, в отличие от тех же европейцев: шведов, поляков, исландцев, норвежцев», — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

Также Сафонов не исключил, что польские легионеры Шиманьски и Рыбус покинут Россию из-за давления на родине.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

РПЛ уже покинули два иностранных тренера – Маркус Гисдоль ушел из «Локомотива», а Даниэль Фарке из «Краснодара», а также около двух десятков иностранных игроков приостановили или разорвали контракты. Самые большие потери понесли «Краснодар» и «Ростов».

Ранее Алексей Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе.