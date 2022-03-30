Ибрагимович отреагировал на невыход сборной Швеции на ЧМ-2022

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поражении в матче с Польшей (0:2) в финале стыкового турнира чемпионата мира — 2022.

«Мы подавлены и разочарованы. Когда проигрываешь, это нормально. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции.

Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции. Пока я здоров, способен играть и помогать команде, я хочу выступать за национальную команду. Был ли это мой последний матч? Точного ответа на этот вопрос сейчас нет», — цитирует футболиста Aftonbladet.

Счет в матче открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время финального матча против Швеции.