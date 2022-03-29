Дмитрий Комбаров заявил о готовности играть за «Спартак» бесплатно

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал, что готов вернуться в московский клуб.

«Принял бы предложение «Спартака», если бы такое поступило? Однозначно да. Потому что «Спартак» — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Ни о каких бы деньгах речи не шло. Я готов играть бесплатно, почему бы и нет», — сказал Комбаров.

В своей профессиональной карьере Дмитрий Комбаров также выступал за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Футболист провел 46 матчей в составе сборной России, отметившись двумя забитыми мячами.

Всего в Российской премьер-лиге Комбаров провел 323 матча, в которых ему удалось забить 30 мячей и сделать 47 результативных передач.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Иван Старков поделился информацией о возможных причинах неудачной игры «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.