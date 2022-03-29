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Бывший игрок «Спартака» о возможном уходе Айртона: это потеря потерь

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе из команды бразильского защитника Айртона.

«Уход Айртона — это потеря потерь для «Спартака». К сожалению, мы ничего поменять не можем. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжелая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру. Игрока такого уровня точно нет. Будем смотреть. Мне самому интересно», — передает слова Баженова «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что бразильский защитник красно-белых Айртон может перебраться во «Фламенго». Он может воспользоваться правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановить контракт до конца сезона. Сообщается, что бразилец может быть арендован «Фламенго» до конца текущего года.

На протяжении трех сезонов он является основным игроком команды. В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч.

После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. 2 апреля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Локомотивом».

Ранее Александр Мостовой заявил, что уход Айртона не станет последним для «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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