Главред Maxim ответил хейтерам, осудившим Медведеву за откровенную фотосессию

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное – я всем все доказал», — передает слова Маленкова Metaratings.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

На завершившемся 27 марта Кубке Первого канала команда Евгении Медведевой и Марка Кондратюка уступила команде олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Последний раз 22-летняя спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.