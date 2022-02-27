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Фигуристка Мишина рассказала, каким спортсменам она завидует

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, в своем Instagram вспомнила выступление в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Командные соревнования – это история совсем не про страх и волнение. Иногда я даже начинаю завидовать спортсменам командных видов спорта. Выходя на лед, чувствуешь такую поддержку за спиной, что готов откатать хоть две произволки. И самое главное, что радовались друг за друга во много раз больше, чем лично за себя», — написала Мишина.

На Олимпиаде 2022 года пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов стала обладателем бронзовых медалей в парном катании. Они уступили только россиянам – Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также победителям – паре из Китая.

Мишина и Галлямов принимали участие в командном турнире Игр-2022. Тогда сборная России завоевала золотые награды, опередив представителей США и Японии. Однако награждение призеров турнира не было проведено из-за выявленного запрещенного вещества в организме фигуристки Камилы Валиевой, которая с оглушительным успехом откатала свою программу в командном турнире и опередила ближайшую конкурентку более чем на 30 баллов.

Ранее сообщалось, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) рассказали, что вопрос об участии российских фигуристов в чемпионате мира не рассматривался.

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