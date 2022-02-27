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Рублев рассказал, чем займется после двух подряд выигранных турниров

Рублев после победы на турнире в Дубае: два дня даже из кровати вылезать не стану

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Suhaib Salem/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, который выиграл второй титул за две недели, рассказал о своих планах на отдых на ближайшее время.

«Сейчас я наконец смогу отдохнуть – может быть, неделю. Но, конечно, я очень устал. Мне повезло, что я стал чемпионом. Это было неожиданно, потому что у меня не было времени адаптироваться. Так что я очень рад. Сейчас два дня я буду спать – даже из кровати вылезать не стану. А потом, когда я снова наберу форму, уже посмотрим, что я буду делать», — передает слова Рублева tennistv.com.

20 февраля россиянин в паре с украинцем Денисом Молчановым стали победителями в парном турнире в Марселе. В финале они взяли верх над Беном Маклаханом (Япония) и Равеном Класеном (ЮАР).

А вчера Рублев стал победителем в одиночном разряде на турнире ATP-500 в Дубае. В финале был повержен чешский теннисист Иржы Веселы. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой 24-летнего россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Ранее Рублев пошутил про своего соотечественника Даниила Медведева, который в понедельник должен возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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