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Выступающий за «Спартак» экс-игрок ЦСКА рассказал, что в команде довольны игрой

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spartak.com

Новичок «Спартака», защитник Никита Чернов заявил, что игроки московской команды остались довольный своей игрой, несмотря на поражение от ЦСКА.

«Переживал за ребят, конечно. К сожалению, не получилось. Играли в целом хорошо. В раздевалку ЦСКА после игры не заходил. Времени не было, мы остались на поле, выполняли беговую работу. Особо сил не было. Играли хорошо, все довольны игрой, но бывает такое, что свой момент не залетает, а у них со штрафного залетел», — передает слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что Чернов является воспитанником ЦСКА. Он выступал за главную команду с 2014 по 2019 год. Зимой этого года он подписал контракт со «Спартаком».

Вчера красно-белые уступили ЦСКА со счетом 2:0. Голы забили новичок армейцев Юсуф Языджи и казахский полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Чернов на поле не появлялся.

После 19 туров красно-белые располагаются на девятой позиции в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 23 очка. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России и вышли в 1/8 Лиги Европы.

Ранее Вячеслав Колосков раскритиковал игру «Спартака» и заявил, что команде снова присущ хаос.

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Футбол. Чемпионат России
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