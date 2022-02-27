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Андронов о новом тренере «Спартака»: спасибо Зареме за этот цирк

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Спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака».

«Ну с Паоло Дваноли понятно почти все. Спасибо Зареме за этот цирк. Это Тедеско-то был кузнечик? Хахах. Такой истерии я просто не помню. Каждая собака похожа на своего хозяина, каждая команда похожа на своего тренера», — написал Андронов.

17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии «Челси» и «Интере». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Вчера итальянец проводил свой первый матч в новой должности и уступил московскому ЦСКА со счетом 2:0. После 19-ти туров красно-белые располагаются на девятой позиции в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 23 очка. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России и вышли в 1/8 Лиги Европы.

Следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 2 марта против «Кубани» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Ранее Александр Шикунов заявил, что вообще ничего такого не увидел от Ваноли в матче против ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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