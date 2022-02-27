В матче НХЛ «Детройт» — «Торонто» было забито 17 голов

«Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Детройт Ред Уингс» со счетом 10:7.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отличились Илья Михеев, Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.

За «Детройт» забили Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.

Матч прошел на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

Таким образом, «Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 72 очка в 52 встречах. «Детройт» занимает 10-е место, набрав 52 балла в 53 играх.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдет 1 марта. «Детройт» 2 марта проведет встречу с »Каролиной Харрикейнз».

Ранее российский нападающий «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по победным голам за «Питтсбург».