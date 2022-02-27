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Защитник «Спартака» Чернов: хочу быстрее понять тренерские задачи

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spartak.com

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (0:2). Его слова передает «РБ Спорт».

Отметим, что Чернов является воспитанником армейского клуба.

«В команде приняли хорошо. Как встретили старожилы «Спартака»? Нормально, я с ребятами знаком со всеми по сборным, мы встречались часто. Никаких проблем и подколов не было. Хотел закончить сезон в «Крыльях», но так решили, что я приеду сюда. Хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи и уже от этого плясать», — сказал Чернов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Спартаком».

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