Гендиректор ЦСКА о победе над «Спартаком»: давно такого не было, чтобы забивал новичок

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской премьер-лиги над «Спартаком» (2:0). Его слова передает «РБ Спорт».

«Приятное впечатление оставили новички. Давно у нас такого не было, чтобы новичок (Языджи. — Прим. «Гащеты.Ru») забивал гол. Ребята в хорошем настроении. Трудно переоценить победу над «Спартаком». Хочется верить, этот настрой сохранится до конца сезона и ребята будут прибавлять», — заявил Бабаев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.