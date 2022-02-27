Прыгун с трамплина Климов показал на камеру флаг России на турнире в Финляндии

Прыгун с трамплина Евгений Климов после своего выступления в командном турнире на турнире в Финляндии показал на камеру российский флаг.

Флаг России был изображен на его перчатке, которую он показал после своей попытки.

Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место. Их результат составил 894,3 балла.

Напомним, что ранее глава Федерации лыжных видов cпорта Норвегии Эрик Реcте заявил, что не хочет видеть роccиян на проходящих на территории cтраны cпортивных мероприятиях.

В ближайшее время в Норвегии пройдет чемпионат мира по горнолыжному cпорту, двоеборью и лыжным гонкам.

С 4 по 6 марта в Холменколлене пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.