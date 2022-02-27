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Червиченко после поражения «Спартака» от ЦСКА: переживаю за физическую подготовку Ваноли

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:2). Его слова передает «РБ Спорт».

«Я переживаю за физическую подготовку Ваноли. Судя по тому, сколько он носится на бровке, видимо, решил затмить даже Эмери. Наверное, сможет. Возраст позволяет. Ничего интересного «Спартак» сегодня не показал. Как минимум, ничего нового мы точно не увидели. Рассуждать о Ваноли пока рано. В ближайших 6 матчах положительный результат будет только с «Кубанью». Остальные матчи под очень большим вопросом», — сказал Червиченко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее новоиспеченный полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен заявил, что получил удовольствие после победы над «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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