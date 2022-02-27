Казаков: убрать с дерби Джикию означает только одно – Ваноли не понимает, что такое дерби

Журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале раскритиковал тренера «Спартака» Паоло Ваноли после поражения от ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
«Убрать с дерби Джикию означает только одно. Ваноли не понимает, что такое дерби. Дерби не выигрываются тактикой. В них побеждают характером и настроем. Джикия – это не просто защитник, игрок. Он капитан. Настоящий», – написал Казаков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.
После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.
Ранее Ваноли назвал цели «Спартака» на оставшуюся часть сезона.