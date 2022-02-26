В РФС отреагировали на сообщения представителей Польши о нежелании играть с Россией

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев прокомментировал заявление главы Польского футбольного союза Цезария Кулеша, в котором он выразил намерение не выходить на стыковой матч чемпионата мира — 2022 с Россией.

«Нет официальной бумаги. Мы не можем ориентироваться на Twitter главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог», — цитирует Соловьева «Чемпионат.com».

Сборные России и Польши должны провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано.

Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий на Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны.

Победитель пары встретиться в финале стыкового турнира с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что Швеция отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022.