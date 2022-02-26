Почетный президент РФС заявил, что пока не идет речи о лишении России членства в ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявления президента Польского футбольного союза (PZPN) Цезария Кулеши об отказе от стыкового матча против России.

«О лишении членства нас в ФИФА пока не идет, не додумались до этого, но может и придут. Речь идет о конкретном матче. Идет шантаж, силовое давление на Инфантино, чтобы он под этим давлением принял решение, какое они требуют. Если поляки не приедут в назначенный город и назначенное время, им грозит техническое поражение. Такие же прецеденты были уже. В соответствии с регламентом — 0:3 и до свидания», — передает слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня президент PZPN Цезарий Кулеша заявил о том, что национальная команда намерена отказаться от игры с Россией в стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре. Позже пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что игроки готовы пойти на техническое поражение и не выходить на матч.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре 24 марта. Место проведения встречи еще не выбрано.

Ранее капитан сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал заявление Кулеши об отказе и поддержал его.