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Капитан сборной Польши прокомментировал отказ команды от участия в стыковом матче

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GlobalLookPress

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски в своем Twitter прокомментировал заявление президента Польского футбольного союза (PZPN) Цезария Кулеши о том, что национальная команда намерена отказаться от игры с Россией в стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре.

«Это правильное решение! Не могу представить себе матч со сборной России в нынешней ситуации. Российские игроки и болельщики не отвечают за это, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», — написал Левандовски.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано. Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны. Это постановление также коснулось украинских клубов и национальной команды.

Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что национальная команда готова пойти на техническое поражение и не играть с россиянами в стыковом матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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