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Губерниев ответил на нападки норвежцев: без Большунова лыжи сраные

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался по поводу возможного недопуска российских лыжников на этап Кубка мира в Холменколлене.

«Норвежские чуваки, прикрываясь политикой, прекрасно понимают, что русские их нахлобучат. Ребят, давайте сразу вручим Кубки мира Клебо, Терезе, всем остальным. Что за ерунда вообще? Вы кому лучше делаете? Вам нужны такие сраные лыжи? Без Большунова лыжи сраные! Об этом знают все, кроме норвежского лыжного союза», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что необходимо обсудить вопрос об исключении российских лыжников с этапа Кубка мира в Хольменколлене. Он пройдет с 4 по 6 марта.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском Лахти с 26 по 27 февраля. Состав сборной России еще не объявлен, но тренер команды Юрий Бородавко заверил, что его подопечные примут участие. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Все они были участниками прошедшей Олимпиады.

Ранее Юрий Бородавко прокомментировал запрет Международной федерации лыжного спорта (FIS) на использование российскими лыжниками национального флага и гимна на лыжных соревнованиях.

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