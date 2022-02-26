Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Басков не захотел комментировать свое внесение в черный список Латвии 11:44
Тренер «Динамо» Рига о возможном выходе из КХЛ: настроение - что «за... 11:41
Володин напомнил об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта 11:39
В Молдавии закрывают сайт «Sputnik Молдавия» 11:37
Заявка на транзит газа через Украину достигла максимального уровня 11:35
Макрон заявил, что украинский кризис будет длительным 11:24
В России за сутки госпитализировали 14 324 пациентов с COVID-19 11:21
Ольховский не считает поражение Медведева от Надаля серьезной неудачей 11:20
Тарпищев ответил, как поражение от Надаля скажется на рейтинге Медведева 11:18
Сайт Роскосмоса подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов 11:12
Бесплатная ставка 2000 р.

Евросоюз ввел санкции еще против двух российских футбольных клубов

Спонсоры «Локомотива» и «Арсенала» попали в санкционный список Евросоюза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против российских компаний «РЖД» и «Ростех». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«РЖД» является спонсором московского «Локомотива», «Ростех» — партнером тульского «Арсенала». Евросоюз запретил предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключать с ними сделки.

Напомним, что Евросоюз уже наложил санкции на банк «Открытие», который является спонсором московского «Спартака». Также США и Великобритания ввели ограничения на работу банка «ВТБ». После этого компания передала пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», который принадлежит компании.

Еще раньше Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба.

Сегодня матчами «Химки»-«Динамо» и «Нижний Новгород»-«Урал» возобновится сезон Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Евросоюз наложил санкции на Фетисова, Шипулина и ряд других деятелей спорта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть