Евросоюз ввел санкции еще против двух российских футбольных клубов

Евросоюз ввел санкции против российских компаний «РЖД» и «Ростех». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«РЖД» является спонсором московского «Локомотива», «Ростех» — партнером тульского «Арсенала». Евросоюз запретил предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключать с ними сделки.

Напомним, что Евросоюз уже наложил санкции на банк «Открытие», который является спонсором московского «Спартака». Также США и Великобритания ввели ограничения на работу банка «ВТБ». После этого компания передала пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», который принадлежит компании.

Еще раньше Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба.

Сегодня матчами «Химки»-«Динамо» и «Нижний Новгород»-«Урал» возобновится сезон Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Евросоюз наложил санкции на Фетисова, Шипулина и ряд других деятелей спорта.