Джокович заявил, что австралийские власти его унизили

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал скандал с его участием перед стартом Australian Open в январе этого года.

«Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене. Вот почему для меня важна возможность высказаться. Я повторю то, что сказал BBC, потому что мне больше нечего добавить. Я сделал все, что от меня требовалось», — передает слова Джоковича Sportklub.

Также он отметил, что за десять дней до его приезда по идентичному метотводу в Австралию беспрепятственно въехали чешская теннисистка Рената Ворачова и хорватский тренер Филип Сардарушич.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Ранее Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева, который сместил его с первого места в рейтинге ATP.