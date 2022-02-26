Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Рогозин: участие США после введения санкций против РФ в проекте «Венера-Д» невозможно 10:09
Губерниев назвал фактор, благодаря которому «Спартак» может пройти «Лейпциг» 10:00
В Совфеде заявили, что санкции против руководства РФ не приведут к разрыву... 09:58
«Роскосмос» в ответ на санкции приостановит запуски... 09:53
В Совфеде заявили об исчерпании санкционного инструментария Запада 09:50
Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР продолжают развивать успех наступления 09:36
Медведев снова не смог переиграть Надаля 09:35
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры... 09:33
В Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под свой контроль... 09:29
Зеленский заявил, что находится в Киеве, а украинские войска не намерены складывать... 09:21
Бесплатная ставка 2000 р.

Джокович заявил, что австралийские власти его унизили

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
imago images/PanoramiC/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал скандал с его участием перед стартом Australian Open в январе этого года.

«Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене. Вот почему для меня важна возможность высказаться. Я повторю то, что сказал BBC, потому что мне больше нечего добавить. Я сделал все, что от меня требовалось», — передает слова Джоковича Sportklub.

Также он отметил, что за десять дней до его приезда по идентичному метотводу в Австралию беспрепятственно въехали чешская теннисистка Рената Ворачова и хорватский тренер Филип Сардарушич.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Ранее Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева, который сместил его с первого места в рейтинге ATP.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть