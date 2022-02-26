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Выступающий за «Спартак» экс-игрок ЦСКА рассказал о чувствах перед дерби

Экс-игрок ЦСКА Чернов о дерби: буду делать все, чтобы моя новая команда выиграла

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spartak.com

Новичок «Спартака», защитник Никита Чернов, в интервью на клубном YouTube-канале рассказал о своих эмоциях перед игрой против своей бывшей команды – московского ЦСКА.

«Конечно, дерби — это всегда особенный матч. Конечно, со стороны болельщиков будет подогреваться атмосфера, но мы будем готовы. Для меня эта игра будет очень важной. Если выйду на поле, то буду делать все возможное, чтобы моя новая команда выиграла. Переход в «Спартак» — новый шанс заявить о себе? Конечно, я работал над этим. Наверное, я мог бы в свое время остаться в ЦСКА и сидеть на замене, но я выбрал путь потяжелее», — сказал Чернов.

В феврале этого года Чернов подписал с красно-белыми контракт, по условиям которого он должен был пополнить столичную команду по завершению сезона. Однако «Спартак» и «Крылья Советов» (предыдущая команда защитника) договорились и осуществили трансфер уже в это межсезонье.

Чернов является воспитанником ЦСКА. Он выступал за главную команду с 2014 по 2019 год. Также в его активе два матча за национальную сборную России.

Ранее Олег Корнаухов заявил, что матч между «Спартаком» и ЦСКА будет в плане эмоций на максимальных оборотах.

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