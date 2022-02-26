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Альварес подписал контракты на бои с Биволом и Головкиным

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Ed Mulholland/Matchroom

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес в ближайшем времени может провести два поединка, сообщает BoxingScene.

Представитель Мексики подписал два контракта на два боя — против россиянина Дмитрия Бивола и представителя Казахстана Геннадия Головкина. Сообщается, что поединок мексиканского и российского боксеров состоится 7 мая. В том случае, если Альварес одержит победу над Биволом, то для него будет организован второй бой — с Головкиным. Он может состояться ориентировочно 17 сентября.

Свой последний бой «Канело» провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Калеба Планта в 11-м раунде и став абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не признавать и не утверждать поединки под эгидой организации на территории Российской Федерации в связи с политической ситуацией. Также в сообщении организации отмечено, что WBC ведет переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира.

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