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Евросоюз ввел санкции против спонсора «Спартака»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Европейский Союз ввел санкции в отношении банка «Открытие», который является спонсором московского «Спартака». Информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.

Кроме банка «Открытие» в списке также оказались «Альфа-Банк», «Россия» и Промсвязьбанк. Новый пакет санкций касается сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

Московский «Спартак» — единственный российский клуб, который продолжает выступление в еврокубках. Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, куда вышла с первого места в группе, а соперником подопечных Паоло Ваноли станет немецкий «Лейпциг», который сейчас тренирует бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче армейской команды против другого столичного клуба — «Спартака». Встреча состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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Футбол. Чемпионат России
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