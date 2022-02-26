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Россиянин Магомедшарипов победил испанца Санчеса на турнире Bellator 275

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Российский боец Хасан Магомедшарипов одержал победу над испанцем Хосе Санчеса в поединке, который состоялся в рамках турнира Bellator 275.

Бой вошел в список основного карда и продлился все три раунда, которые были заявлены правилами. Поединок завершился тем, что судейская бригада единогласно присудила победу представителю России с результатом 30-26, 30-27, 30-27. Для 21-летнего Магомедшарипова это седьмая победа в семи боях за карьеру.

В главном событии турнира представитель Нидерландов Гегард Мусаси встретился в титульном бою с американцем Остином Вандерфордом. Победа досталась Мусаси, бой за звание чемпиона в среднем дивизионе продлился всего 85 секунд. Уже в первом раунде нидерландец отправил соперника в нокаут и защитил свой чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выиграл главный бой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Соперником российского спортсмена выступил представитель Нигерии Оланреваджа Дуродола. Поединок проводился по правилам бокса и продлился все заявленные в правилах четыре раунда. Победа досталась Исмаилову единогласным решением судейской бригады — 40-36, 40-36, 40-36.

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