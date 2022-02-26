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Исмаилов победил Дуродолу единогласным решением судей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выиграл главный бой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Соперником российского спортсмена выступил представитель Нигерии Оланреваджа Дуродола. Поединок проводился по правилам бокса и продлился все заявленные в правилах четыре раунда. Победа досталась Исмаилову единогласным решением судейской бригады — 40-36, 40-36, 40-36.

Стоит отметить, что для Исмаилова этот бой стал дебютным в боксе.

Исмаилов в октябре 2021 года потерпел поражение в поединке против Владимира Минеева. Всего на счету спортсмена 17 побед, три поражения и одна ничья. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что Исмаилов на Youtube-канале «Больше спорта» рассказал, что подавляющее большинство российских бойцов употребляют допинг.

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