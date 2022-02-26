Исмаилов победил Дуродолу единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выиграл главный бой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Соперником российского спортсмена выступил представитель Нигерии Оланреваджа Дуродола. Поединок проводился по правилам бокса и продлился все заявленные в правилах четыре раунда. Победа досталась Исмаилову единогласным решением судейской бригады — 40-36, 40-36, 40-36.

Стоит отметить, что для Исмаилова этот бой стал дебютным в боксе.

Исмаилов в октябре 2021 года потерпел поражение в поединке против Владимира Минеева. Всего на счету спортсмена 17 побед, три поражения и одна ничья. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что Исмаилов на Youtube-канале «Больше спорта» рассказал, что подавляющее большинство российских бойцов употребляют допинг.