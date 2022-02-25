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В Сербии выразили готовность принять домашний матч «Спартака» в ЛЕ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность принять в своей стране домашние матчи московского «Спартака» в Лиге Европы.

«Получил информацию о том, что есть инициатива... чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», — передает слова Вучича РИА «Новости».

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой союза в своих странах.

«Спартак» остался единственным российским представителем в еврокубках. Первый матч в рамках 1/8 Лиги Европы подопечные Паоло Ваноли проведут против «РБ Лейпциг» в Германии 10 марта. Ответная встреча состоится 17 марта. Место проведения этого матча пока не определено.

К тому же стыковые матчи чемпионата мира-2022 между сборными России и Польши, а также Украины и Шотландии будут проведены на нейтральных полях. Встречи пройдут 24 марта.

Ранее бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет «РБ Лейпцигг», высказался о будущем противостоянии со своей бывшей командой.

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Футбол. Лига Европы
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