Новичок ЦСКА впервые прокомментировал скандальный ролик в честь своего перехода

Турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.

«Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны. Быть быстрым — это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством», — передает слова Языджи официальный сайт ЦСКА.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

Ранее Алексей Андронов заявил, что его взбесила презентация Языджи.

«В 90-е это бы воспринялось нормально, все бы хихикали. Но сейчас надо понимать, какой в России фон», — отметил Андронов.