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«Спартак» автоматически вышел в полуфинал Кубка Гагарина после снятия «Йокерита»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте сообщила о судьбе «Спартака» после выхода финского «Йокерита» из лиги.

«Отказ ХК «Йокерит» от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со «Спартаком». По итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции», — сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня «Йокерит» принял решение покинуть КХЛ из-за ситуации между Россией и Украиной.

КХЛ возобновит матчи 1 марта. В стадии плей-офф Кубка Гагарина примут участие СКА, минское и московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Металлург», «Барыс», «Трактор», «Нефтехимик», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Северсталь», «Ак Барс» и «Авангард».

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ был приостановлен 15 января из-за участившихся случаев заражения членов разных команд Лиги.
В начале февраля было принято решение о возобновлении КХЛ. Матчи регулярного чемпионата доиграны не будут. КХЛ стартует со стадии плей-офф.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на выход финского «Йокерита» из Лиги.

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Хоккей. КХЛ
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