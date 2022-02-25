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Тедеско об игре против «Спартака»: я знаю, на что он способен

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Reuters

Наставник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал исход жеребьевки матчей 1/8 Лиги Европы, по результатам которой его команда встретится с московским «Спартаком».

«Понятно, что эти матчи станут особенными для меня. Я провел прекрасно время в «Спартаке», где встретил много замечательных людей. Конечно, я бы предпочел другие обстоятельства для встречи. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен. Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», — приводит слова Тедеско Twitter немецкой команды.

Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне 2020/21. В декабре прошлого года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». В чемпионате Германии его команда занимает четвертое место после 23 туров.

«Спартак» вышел в 1/8 финала напрямую, опередив в своей группе итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

Первый матч подопечные Паоло Ваноли проведут против «Лейпцига» в Германии 10 марта. Ответная встреча состоится 17 марта. Место проведения домашнего матча еще не выбрано.

Ранее Анзор Кавазашвили объяснил, в каком случае клуб может замахнуться на победу в Лиге Европы.

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Футбол. Лига Европы
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