Медведев сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира в Мексике с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Поединок состоится 26 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала первая ракетка России одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Несколькими часами позднее Надаль в матче, продолжительность которого составила 2 часа 3 минуты, обыграл американского теннисиста Томми Пола в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:5).

Надаль и Медведев уже встречались в этом году — в январе в финале Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист вел по сетам 2:0, однако проиграл три партии подряд и упустил победу.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился мыслями о поединке с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Мексике.

«Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались отомстить. Иногда им это удавалось, иногда нет. Это то, что я собираюсь попытаться сделать, если буду играть с Надалем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.