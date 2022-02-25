Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Киеве 07:59
Макрон: Франция окажет помощь беженцам с Украины 07:58
Украинское консульство в Новосибирске отменило прием посетителей 07:56
В Донецке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина 07:54
Космонавт Жуков рассказал, как Наина Ельцина дважды помогла российскому космосу 07:53
В Росавиации заявили, что оставляют за собой право на зеркальные меры... 07:35
На Сахалине льдину с полусотней рыбаков относит в Охотское море 07:30
Овечкин до восьми баллов сократил отставание от Халла по набранным очкам... 07:30
Украина и Великобритания обсудили антироссийские санкции и поставки вооружения 07:29
В NASA пояснили, затронут ли МКС новые санкции против России 07:28
Бесплатная ставка 2000 р.

Медведев сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Мексике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Andy Brownbill/AP

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира в Мексике с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Поединок состоится 26 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала первая ракетка России одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Несколькими часами позднее Надаль в матче, продолжительность которого составила 2 часа 3 минуты, обыграл американского теннисиста Томми Пола в двух сетах с результатом 6:0, 7:6 (7:5).

Надаль и Медведев уже встречались в этом году — в январе в финале Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист вел по сетам 2:0, однако проиграл три партии подряд и упустил победу.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился мыслями о поединке с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Мексике.

«Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались отомстить. Иногда им это удавалось, иногда нет. Это то, что я собираюсь попытаться сделать, если буду играть с Надалем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть