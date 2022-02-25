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Овечкин вышел на третье место в НХЛ по матчам среди россиян

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству сыгранных матчей среди россиян.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Вашингтон» играет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

Возглавляет этот список Алексей Ковалев (1316), вторым идет Сергей Гончар (1301).

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал, почему в нынешнем сезоне он стал отдавать больше голевых передач.

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Хоккей. НХЛ
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