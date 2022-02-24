Финский лыжник Ийво Нисканен выразил надежду, что политика не отразится на отношении к российским лыжникам.

«Надеюсь, что все это не отразится на спортсменах, что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимались совсем не в сборной России по лыжным гонкам», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не собирается участвовать в финальном этапе Кубка мира в России на фоне конфликта с Украиной. Позже его поддержала партнерша по национальной команде Норвегии Тереза Йохауг.

Нисканен также заметил, что финал Кубка мира в Тюмени теперь почти наверняка не состоится.

Напомним, что финал Кубка мира должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета и спринт.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Клебо не собирается приезжать в Россию для участия в КМ.