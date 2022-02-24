ЦСКА вернулся с зимних сборов в Москву в полном составе

Московский ЦСКА объявил о возвращении команды в полном составе с зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба российской команды в Twitter.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба. После того как стало известно о введенных санкциях появилась информация о том, что некоторые легионеры ЦСКА не хотят возвращаться в Россию.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В это межсезонье москвичи приобрели четырех новичков: турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, парагвайского хавбека Хесуса Медину, колумбийца Хорхе Карраскаля и ивуарийца Жана-Филиппа Гбамена.

В ближайшем туре красно-синие сыграют со столичным «Спартаком». Матч состоится 26 февраля. Начало в 19.00 (мск).

Ранее В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США.