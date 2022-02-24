Туктамышева: я не тот спортсмен, который живет ради Олимпиады

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не живет мыслями о выступлении на Олимпийских играх. Ее слова передает Cosmopolitan.

Отметим, что Елизавета не попала в заявку российской команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады. Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», — сказала Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

На ОИ-2022 сборную России в женском одиночном катании представляли Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Российским фигуристкам удалось завоевать сразу две олимпийские медали: Щербакова стала победителем, Трусова – второй.

Валиева расположилась на четвертой позиции, хотя лидировала после короткой программы. Она не смогла справиться с эмоциями после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Также в ее активе есть золотая медаль за выступления в командном турнире.

Всего российские фигуристы на Играх в столице Китая завоевали шесть медалей.

Ранее Туктамышева раскрыла секрет успешного выступления на соревнованиях.