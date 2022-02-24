Туктамышева: я справедливо не попала в олимпийскую сборную на Игры-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об эмоциях, с которыми смотрела Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Досады не было. Только спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпийские игры. На опыте знаю эти ощущения.

К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Олимпиаду поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно.

Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день», — приводит слова спортсменки Cosmopolitan.

На ОИ-2022 сборную России в женском одиночном катании представляли Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Российским фигуристкам удалось завоевать сразу две олимпийские медали: Щербакова стала победителем, Трусова – второй.

Валиева расположилась на четвертой позиции, хотя лидировала после короткой программы. Она не смогла справиться с эмоциями после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Также в ее активе есть золотая медаль за выступления в командном турнире.

Всего российские фигуристы на Играх в столице Китая завоевали шесть медалей.

Ранее Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022.