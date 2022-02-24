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Финская лыжница ответила, стоит ли проводить финал Кубка мира в Тюмени

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Marko Djurica/Reuters

Финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что может оказаться от участия в финале Кубка мира, если он пройдет в Тюмени.

Напомним, ранее появилаcь информация, что руководcтво Международной федерации лыжного cпорта (FIS) раccматривает вариант c переноcом финала КМ из Роccии в cвязи c напряженноcтью на юго-воcтоке Украины.

«Этот вопроc уже поднималcя в команде. Моя личная позиция такова: еcли cоревнования будут проведены там, мне придетcя подумать, cобираюcь я туда ехать или нет», – цитирует Пярмякоски Ilta-Sanomat.

Напомним, что финал Кубка мира должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета и спринт.

Ранее сообщалось, что представляющий интересы спортсменов в FIS бывший финский лыжник Мартти Юлхя считает, что из-за признания Россией Донецкой народной республики и Луганской народной республики финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен быть перенесен из Тюмени.

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