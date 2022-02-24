Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО 01:30
Глыба льда едва не убила журналиста в Екатеринбурге 01:29
Стали известны города, в которых может пройти финал ЛЧ вместо Петербурга 01:17
Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией 01:15
Зеленский обратился к Франции за макрофинансовой помощью 01:14
В Белом доме высказались о призывах к эвакуации Зеленского 01:05
Международный аэропорт Харькова закрыли 01:02
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал главы ДНР 00:50
Чехия планирует ужесточить выдачу виз россиянам 00:50
Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена на данном... 00:46
Бесплатная ставка 2000 р.

Теннисный турнир АТР перенесли из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) перенесла открытый мужской турнир из России. Об этом сообщили в организации.

Ассоциация перенесла турнир из Санкт-Петербурга категории ATP-250 в столицу Казахстана Нур-Султан. Турнир состоится с 19 по 25 сентября.

«Организация по-прежнему придерживается гибкого подхода к календарю, и расписание по-прежнему может быть изменено. Любые дальнейшие обновления будут опубликованы», — говорится в сообщении.

При этом РИА «Новости» сообщает, что перенос не связан с санкциями в отношении России из-за конфликта с Украиной.

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что из-за ситуации в Донбассе ему бы хотелось, чтобы финальный этап Кубка мира — 2021/2022 был перенесен из России в другую страну.

Напомним, что финал Кубка мира должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета и спринт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть