Теннисный турнир АТР перенесли из России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) перенесла открытый мужской турнир из России. Об этом сообщили в организации.

Ассоциация перенесла турнир из Санкт-Петербурга категории ATP-250 в столицу Казахстана Нур-Султан. Турнир состоится с 19 по 25 сентября.

«Организация по-прежнему придерживается гибкого подхода к календарю, и расписание по-прежнему может быть изменено. Любые дальнейшие обновления будут опубликованы», — говорится в сообщении.

При этом РИА «Новости» сообщает, что перенос не связан с санкциями в отношении России из-за конфликта с Украиной.

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что из-за ситуации в Донбассе ему бы хотелось, чтобы финальный этап Кубка мира — 2021/2022 был перенесен из России в другую страну.

Напомним, что финал Кубка мира должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета и спринт.