В Латвии призвали рижское «Динамо» выйти из состава участников КХЛ

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце в своем Twitter на фоне признания Россией Донецкой народной республики и Луганской народной республики призвала выйти рижское «Динамо» из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

«Я надеюсь, что мы наконец прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой. Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эта «история» — об участии в «открытом чемпионате России», нужно прекратить совсем», — написала Муйжниеце.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское «Динамо» заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время «Динамо» попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее представляющий интересы спортсменов в Международной федерации лыжных гонок (FIS) бывший финский лыжник Мартти Юлхя выразил мнение, что из-за признания Россией ДНР и ЛНР финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен быть перенесен из Тюмени.