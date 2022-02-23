Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора 23:56
В США заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции «нажатием... 23:50
Санкции США не затронут Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG 23:39
В ДНР допустили наступление украинской армии 23:32
Бывший финский лыжник призвал лишить Россию финала Кубка мира 23:27
В Госдуме прокомментировали слова Дуды о запрете въезда россиян в Польшу 23:22
Рада одобрила введение ЧП на Украине 23:09
Госдеп: дипломаты США будут работать на Украине, а ночевать в Польше 23:00
Бранденбургские ворота подсветили в цвета украинского флага 22:59
В США заявили, что ужесточат экспортный контроль в отношении России... 22:35
Бесплатная ставка 2000 р.

В Латвии призвали рижское «Динамо» выйти из состава участников КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter ХК «Спартак»

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце в своем Twitter на фоне признания Россией Донецкой народной республики и Луганской народной республики призвала выйти рижское «Динамо» из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

«Я надеюсь, что мы наконец прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой. Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эта «история» — об участии в «открытом чемпионате России», нужно прекратить совсем», — написала Муйжниеце.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское «Динамо» заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время «Динамо» попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее представляющий интересы спортсменов в Международной федерации лыжных гонок (FIS) бывший финский лыжник Мартти Юлхя выразил мнение, что из-за признания Россией ДНР и ЛНР финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен быть перенесен из Тюмени.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть