Бывший финский лыжник призвал лишить Россию финала Кубка мира

Представляющий интересы спортсменов в Международной федерации лыжных гонок (FIS) бывший финский лыжник Мартти Юлхя считает, что из-за признания Россией Донецкой народной республики и Луганской народной республики финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен быть перенесен из Тюмени. Его слова передает Iltalehti.

Напомним, что финал Кубка мира должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета и спринт.

«Я поинтересовался: «Какова их реакция на то, что финал Кубка мира будет проводиться на фоне политической ситуации в России». Спортсмены согласились, что в этой ситуации проводить соревнования в России неправильно. Решение должно быть принято как можно быстрее. Потому что команды уже готовятся. Чем больше вы будете медлить, тем труднее будет потом», — сказал Юлхя.

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что из-за ситуации в Донбассе ему бы хотелось, чтобы финальный этап Кубка мира был перенесен из России в другую страну.