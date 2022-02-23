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Третьяк: лечение Амирова обеспечивает «Торонто», мы находимся на связи с командой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о том, что у задрафтованного «Торонто Мэйпл Лифз» нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружили опухоль мозга. Его слова передает ТАСС.

«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется, — от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», — сказал Третьяк.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года. В конце 2020 года провёл первые матчи за национальную сборную России.

На драфте НХЛ 2020 года хоккеист был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.

Амиров лечится в Германии и не будет играть как минимум до конца сезона.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пожелал здоровья Родиону Амирову.

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Хоккей. НХЛ
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